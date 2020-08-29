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В "Слуге народа" анонсировали кадровые изменения в Кабмине

Киев, Суббота 29 августа 2020 22:20
В "Слуге народа" анонсировали кадровые изменения в Кабмине
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что осенью в Кабинете министров произойдут кадровые изменения. Однако, в каких именно министерствах возможны изменения, он говорить отказался.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Арахамии, кадровые перестановки могут произойти в двух-трех министерствах.

"Какие, говорить не буду, а то люди совсем перестанут работать", - пояснил он.

Нардеп отметил, что изменения ожидаются в экономическом блоке правительства.

"У нас же люди больше всего как раз недовольны экономическим блоком. Нужны люди, не просто имеющие видение и программы, а которые могут их быстро имплементировать в жизнь", - добавил Арахамия.

Напомним, в июле Верховная рада назначила вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса, им стал бывший глава Госкосмоса.

Кроме того, в конце июля Кабмин назначил 5 заместителей министров, а также госсекретаря Минцифры.

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Новости Украины Слуга народаКабинет Министров УкраиныДавид Арахамия
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