ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У "Слуги народа" есть вопросы к работе Минфина и Минэкономики, - Корниенко

Киев, Вторник 01 сентября 2020 04:00
У "Слуги народа" есть вопросы к работе Минфина и Минэкономики, - Корниенко
Автор: Надежда Собенко

У фракции "Слуга народа" есть вопросы к работе Министерства финансов и Министерства экономики Украины. Ранее председатель фракции Давид Арахамия заявлял о возможных кадровых изменениях в Кабинете министров.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказал председатель партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко.

"Он (Арахамия - ред.) говорил об экономическом блоке. И он не говорил в совершенном виде - какой-то сбор подписей или какие-то проекты решений. Он больше намекал, что к Министерству экономики, Министерству финансов имеются вопросы со стороны фракции монобольшинства. Я думаю, что они на эти вопросы в ближайшее время или дадут ответ, или дадут его некачественно. И мы тогда будем в какие-то процессы дальше переходить", - сказал он.

По словам Корниенко, к Министерству экономики есть много вопросов "относительно назначений, таможни в первую очередь - они обсуждаются, в социальных сетях.

"И руководители этих служб - и таможенной, и налоговой - просто должны вступить в диалог с профильным комитетом, дать ответ. Там есть много наших депутатов, они с нами поделятся. И мы эту информацию обязательно дальше будем обрабатывать", - сказал нардеп.

Напомним, по словам Арахамии, кадровые перестановки могут произойти в двух-трех министерствах.

Как сообщалось, в июле Верховная рада назначила вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса, им стал бывший глава Госкосмоса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Министерство финансов УкраиныВерховная РадаАлександр КорниенкоМинистерство экономического развития и торговли
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь