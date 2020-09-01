У "Слуги народа" есть вопросы к работе Минфина и Минэкономики, - Корниенко

У фракции "Слуга народа" есть вопросы к работе Министерства финансов и Министерства экономики Украины. Ранее председатель фракции Давид Арахамия заявлял о возможных кадровых изменениях в Кабинете министров.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказал председатель партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко.

"Он (Арахамия - ред.) говорил об экономическом блоке. И он не говорил в совершенном виде - какой-то сбор подписей или какие-то проекты решений. Он больше намекал, что к Министерству экономики, Министерству финансов имеются вопросы со стороны фракции монобольшинства. Я думаю, что они на эти вопросы в ближайшее время или дадут ответ, или дадут его некачественно. И мы тогда будем в какие-то процессы дальше переходить", - сказал он.

По словам Корниенко, к Министерству экономики есть много вопросов "относительно назначений, таможни в первую очередь - они обсуждаются, в социальных сетях.

"И руководители этих служб - и таможенной, и налоговой - просто должны вступить в диалог с профильным комитетом, дать ответ. Там есть много наших депутатов, они с нами поделятся. И мы эту информацию обязательно дальше будем обрабатывать", - сказал нардеп.

Напомним, по словам Арахамии, кадровые перестановки могут произойти в двух-трех министерствах.

Как сообщалось, в июле Верховная рада назначила вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса, им стал бывший глава Госкосмоса.