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Стефанчук заявил о возможных кадровых перестановках в "экономическом блоке" Кабмина

Киев, Вторник 01 сентября 2020 20:36
Стефанчук заявил о возможных кадровых перестановках в "экономическом блоке" Кабмина
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

По итогам работы над государственным бюджетом Украины на 2021 год может быть принято решение о кадровых перестановках в правительстве. Речь идет об "экономическом блоке" Кабинета министров.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас экономический блок представлен министром экономики и министром финансов. Я думаю, в первую очередь речь идет именно об этих лицах. Опять же, ещё раз говорю - будем смотреть. До 15 сентября должна быть внесена бюджетная резолюция, на основании этого будут приниматься выводы", - заявил Стефанчук.

По его словам, на это могут повлиять предложения по преодолению последствий эпидемии коронавируса в стране.

"Я думаю, что все будет зависеть от одного - насколько будет эффективная, качественная работа проведена над проектом государственного бюджета Украины, и насколько парламенту будут предложены новые подходы по преодолению последствий COVID-19", - сообщил он.

Напомним, ранее представитель правительства в парламенте Василий Мокан заявил, что Кабинет министров подаст проект государственного бюджета на 2021 год в Верховную раду в установленный законодательством срок, до 15 сентября.

Также РБК-Украина писало, что госбюджет недополучил с начала года 20 млрд гривен плановых доходов.

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