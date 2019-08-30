Разумков закрыл первое пленарное заседание Рады 9 созыва

Спикер Верховной рады 9 созыва Дмитрий Разумков закрыл первое пленарное заседание парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, Рада поручила профильным комитетам срочно рассмотреть законодательные инициативы, зарегистрированные на сайте парламента 29 августа.

"Рассмотрение вопросов повестки дня на сегодня завершено. Первую сессию ВРУ 9 созыва объявляю закрытой", - заявил Разумков.

"Вторая сессия ВРУ 9 созыва начнет свою работу во вторник, 3 сентября 2019 года", - добавил спикер Рады.

Кроме того, нардепы поддержали проект постановления №1006 о порядке освещения работы Верховной рады Украины девятого созыва. За него проголосовали 277 депутатов Рады. На данный момент текст постановления отсутствует на сайте ВР.

Напомним, в ходе первого пленарного заседания Верховная рада Украины одобрила за основу в первом чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов. В частности, проект закона предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада проголосовала за состав нового Кабинета министров. Состав нового правительства поддержал 281 народный депутат.

Подчеркнем, народные депутаты, которые стали членами правительства, написали заявления об отказе от депутатского мандата. Их зачитал спикер Рады Дмитрий Разумков.

После утверждения нового Кабмина парламентарии уволили предыдущий состав правительства.

Добавим также, Рада 9 созыва сегодня назначила Алексея Гончарука главой правительства, Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины и Руслана Рябошапку генеральным прокурором.