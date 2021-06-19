UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Разумков о вступлении Украины в НАТО: за год мы это сделать не сможем

Автор: РБК-Украина

Украина не сможет реализовать вступление в НАТО в ближайший год. Однако в течение ближайших 10 лет это"теоретически возможно".

Такое заявление сделал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в "Субботнем интервью для "Радио свобода".

"Давайте быть откровенными - за год мы это сделать не сможем. Мы должны провести ряд реформ, для того, чтобы соответствовать и стандартам НАТО в плане обороноспособности, и стандартам обеспечения украинской армии, и много других вещей", - сказал Разумков.

В то же время, он добавил, что НАТО - не только военный блок, но и гуманитарная организация, с которой Украина много лет сотрудничает.

"Я уверен, что мы достигнем этой цели, но этот путь будет непростым, и сказать, что он будет короткий неправильно... 10 лет - теоретически это возможно. Я стараюсь не обещать в том, в чем я не уверен", - добавил Разумков.

Ранее в Минобороны заявили, что осенью Украина начнет подготовку офицеров по стандартам НАТО.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский считает вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОДмитрий Разумков