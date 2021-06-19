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Разумков про вступ України в НАТО: за рік ми це зробити не зможемо

Автор: РБК-Україна

Україна не зможе реалізувати вступ до НАТО в найближчий рік. Однак протягом найближчих 10 років це "теоретично можливо".

Таку заяву зробив глава Верховної ради України Дмитро Разумков в "Суботньому інтерв'ю" для "Радіо свобода".

"Давайте бути відвертими - за рік ми це зробити не зможемо. Ми повинні провести низку реформ, для того, щоб відповідати і стандартам НАТО в плані обороноздатності, і стандартам забезпечення української армії, і багато інших речей", - сказав Разумков.

Водночас, він додав, що НАТО - не лише військовий блок, а й гуманітарна організація, з якою Україна багато років співпрацює.

"Я впевнений, що ми досягнемо цієї мети, але цей шлях буде непростий, і сказати, що він буде короткий неправильно... 10 років - теоретично це можливо. Я намагаюсь не обіцяти в тому, в чому я не впевнений", - додав Разумков.

Раніше в Міноборони заявили, що восени Україна почне підготовку офіцерів за стандартами НАТО.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський вважає вступ до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни.

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НАТОДмитро Разумков