Разумков возложил на Климкина вину за срыв освобождения моряков

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

По словам Разумкова, надо использовать все возможности, чтобы вернуть моряков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что Украина не смогла вернуть военнопленных моряков, которые удерживаются в Российской Федерации, из-за министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как сообщается, президент Владимир Зеленский предлагал сменить руководство МИДа, однако этого не произошло.

"То, что не встречались министры, это не ответственность президента. Ведь он предлагал сменить руководство МИД - этого не произошло. К сожалению, позиция министра иногда странная для меня. Она привела к тому, что мы не смогли вернуть наших моряков", - заявил Разумков.

По его словам, надо использовать все возможности, чтобы вернуть моряков.

"Сейчас вы говорите объективные вещи о том, что у нас нет достаточного количества предложений для "нормандского формата". Но переговоры надо вести - в рамках "Минская", в рамках "Нормандии", возможно - из-за ее расширения Великобританией и США как подписавшими Будапештского меморандума. Поэтому надо использовать все возможности, даже если у нас нет полной картины - надо выходить с предложениями, которые есть в Офисе президента и групп, работающих в Минске", - отметил глава партии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский повторно попросит Верховную раду уволить министра иностранных дел Павла Климкина. Кроме того, Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности главы МИД Украины Павла Климкина.

Такое решение президент принял в связи с тем, что МИД не проинформировал его о ноте Министерства иностранных дел РФ от 25 июня, которая касалась освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

Подчеркнем, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил министра иностранных дел Павла Климкина в том, что тот не согласовал с ним ноту к России об украинских пленных моряках.