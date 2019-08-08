Разумков поклав на Клімкіна провину за зрив звільнення моряків

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

За словами Разумкова, треба використовувати всі можливості, щоб повернути моряків

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що Україна не змогла повернути військовополонених моряків, які утримуються в Російській Федерації, через міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Як повідомляється, президент Володимир Зеленський пропонував змінити керівництво Мзс, однак цього не сталося.

"Те, що не зустрічалися міністри, це не відповідальність президента. Адже він пропонував змінити керівництво МЗС - цього не сталося. На жаль, позиція міністра іноді дивна для мене. Вона призвела до того, що ми не змогли повернути наших моряків", - заявив Разумков.

За його словами, треба використовувати всі можливості, щоб повернути моряків.

"Зараз ви говорите об'єктивні речі про те, що у нас немає достатньої кількості пропозицій для "нормандського формату". Але переговори треба вести - в рамках "Мінська", в рамках "Нормандії", можливо - через її розширення Великобританією і США підписали Будапештського меморандуму. Тому треба використовувати всі можливості, навіть якщо у нас немає повної картини - треба виходити з пропозиціями, які є в Офісі президента і груп, що працюють в Мінську", - зазначив голова партії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський повторно попросить Верховну раду звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Крім того, Зеленський направив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист про притягнення до дисциплінарної відповідальності глави МЗС України Павла Клімкіна.

Таке рішення президент ухвалив у зв'язку з тим, що МЗС не поінформував його про ноті Міністерства закордонних справ РФ від 25 червня, яка стосувалася звільнення полонених українських моряків, і ноту-відповідь з української сторони.

Підкреслимо, 27 червня президент України Володимир Зеленський публічно звинуватив міністра закордонних справ Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з ним ноту до Росії про українських полонених моряків.