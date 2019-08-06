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Суд РФ назначил дату рассмотрения апелляции на арест военнопленных моряков

Новости » Общество    06.08.2019 - 16:57
Суд РФ назначил дату рассмотрения апелляции на арест военнопленных моряков
Фото: украинские моряки в РФ (ТАСС)

Заседание назначено на 16 августа

Московский городской суд России назначил рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на арест военнопленных украинских моряков на 16 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвокат Николая Полозова в Facebook.

Адвокат отметил, что данное судебное заседание пока назначено в отношении первой группы военнопленных моряков: Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Богдана Головаша, Сергея Попова. 

"Московский городской суд назначил дату и время судебного заседания по рассмотрению апелляционных жалоб защиты военнопленных украинских моряков на постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 17.07.2019 о продлении срока содержания под стражей. Судебное заседание состоится в Московском городском суде 16 августа 2019 года в 11:00 в зале 327", - написал он.

Напомним, что Лефортовский суд Москвы продлил арест 24 украинских моряков, которые были взяты в плен вблизи Керченского пролива. 

Отметим, в июне Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить 24 украинских моряков, которые были взяты в плен в Керченском проливе, а также два военных катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

 

 

 

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