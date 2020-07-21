В Раде назвали дату проведения следующего внеочередного заседания

Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Во фракции СН не считают возможным провести три внеочередные заседания ВР в августе

Следующая внеочередная сессия Верховной рады состоится 24 августа. При этом во фракции "Слуга народа" не считают возможным провести три внеочередные заседания ВР в августе.

Об этом сообщил председатель фракции Давид Арахамия.

При этом в СН считают, что провести три внеочередные заседания Рады не представляется возможным, поскольку сложно собрать депутатов в зале.

"Это у нас конфликт с Разумковым начался сейчас по этому вопросу. Мы не хотим три заседания, это невозможно собрать людей. 24 августа, в День Независимости Украины, когда все украинцы отдыхают, а депутаты работают - это мне кажется справедливым, это возможна такая сессия", - отметил Арахамия.

По его мнению, нардепы могут собраться на внеочередную сессию между 21 июля и 24 августа только в случае какого-то срочного события.

"Будет ли между сегодня и 24-м августа, мне кажется, что если не будет чего-то очень срочного, то это невозможно. После турборежима - надо хоть какой-то турбоотпуск", - добавил глава фракции.

Напомним, ВР может собраться на несколько внеочередных заседаний в июле-августе, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков; он допускает проведение двух-трех заседаний.

Как писало РБК-Украина ранее, в прошлую пятницу состоялось последнее пленарное заседание третьей сессии ВР: спикер парламента Дмитрий Разумков объявил о закрытии третьей сессии Рады.