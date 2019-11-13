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Разумков зібрав нараду з керівниками фракцій з питання ринку землі

Новини » Політика     13.11.2019 - 10:51
Разумков зібрав нараду з керівниками фракцій з питання ринку землі
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков зібрав нараду у своєму кабінеті

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков зібрав нараду з керівниками фракцій з питання ринку землі. Про це заявив голова Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначим, що наразі у Раді оголошена перерва.

"Прошу керівництво фракцій: голову та першого заступника зібратись у моєму кабінеті", - заявив Разумков.

Додамо, що більшість політичних сил у Раді, крім "Слуги народу", заявили, що не будуть голосувати за відкриття ринку землі.

РБК-Україна писало, що ЄС підтримує плани української влади відкрити ринок землі в Україні, і вважає, що це може розкрити величезний потенціал для економіки країни. У представництві Євросоюзу зазначили, що однією з передумов успіху є підвищення прозорості через відкритий доступ до даних про права на землю та їх публікацію.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні питання продажу землі іноземцям будуть вирішуватися на всенародному референдумі.

Крім того, представник уряду в Раді Ірина Верещук заявила, що питання проведення референдуму щодо продажу землі іноземцям прописано в тілі законопроекту про обіг землі, який голосуватимуть у Верховній раді.

Більшість фракцій Ради пропонують відкласти проект про ринок землі Питання референдуму прописані в законопроекті про ринок землі, - Верещук
Новини України Верховна РадаРынок землиДмитро Разумков
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