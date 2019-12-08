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Разумков рассказал о судьбе закона об особом статусе ОРДЛО после нормандской встречи

Новости » Политика     08.12.2019 - 22:13
Разумков рассказал о судьбе закона об особом статусе ОРДЛО после нормандской встречи
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумков заявил, что после нормандской встречи будет "более чем качественная дискуссия" об особом статусе ОРДЛО

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предполагает, что после встречи в нормандском формате будет "более чем качественная дискуссия" по закону об особом статусе Донбасса. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

Разумков заявил, что в "нормандском формате" не будет ничего презентоваться относительно содержания закона об особом статусе ОРДЛО.

"После возвращения с нормандской встречи, я думаю, будет более чем качественная дискуссия по этому поводу", - подчеркнул председатель Верховной рады.

После этих встреч, по его словам, "будет дополнительная позиция, которая будет более чем подробно проговариваться украинским обществом и будет действительно приниматься в Верховной раде".

Разумков надеется, что в первую очередь государство объединится вокруг таких вещей как защита территориальной целостности и суверенитета.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 декабря, в Париже на встрече лидеров "нормандской четверки" будет в первую очередь поднимать вопрос о сроках и условиях возвращения пленных, прекращении огня и выводе бандформирований с территории Донбасса.

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Новости Украины Дмитрий РазумковНормандский формат
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