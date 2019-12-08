Разумков розповів про долю закону про особливий статус ОРДЛО після нормандської зустрічі

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумков заявив, що після нормандської зустрічі буде "більш ніж якісна дискусія" про особливий статус ОРДЛО

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков передбачає, що після зустрічі в нормандському форматі буде "більш ніж якісна дискусія" по закону про особливий статус Донбасу. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна".

Разумков заявив, що в "нормандському форматі" не буде нічого презентуватися щодо змісту закону про особливий статус ОРДЛО.

"Після повернення з нормандської зустрічі, я думаю, буде більш ніж якісна дискусія з цього приводу", - підкреслив голова Верховної ради.

Після цих зустрічей, за його словами, "буде додаткова позиція, яка буде більш ніж докладно проговорюватися українським суспільством і буде дійсно прийматися у Верховній раді".

Разумков сподівається, що в першу чергу держава об'єднається навколо таких речей як захист територіальної цілісності і суверенітету.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 9 грудня, в Парижі на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" буде в першу чергу піднімати питання про терміни і умови повернення полонених, припинення вогню і виведення бандформувань з території Донбасу.