Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит законы о незаконной добыче янтаря

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, когда парламент рассмотрит пакет законопроектов об ответственности за незаконную добычу янтаря. Об этом он сказал в интервью "Телеканал UA Житомир" в ходе рабочего визита в Житомирскую область.

По его словам, законопроекты должны рассмотреть на следующей пленарной неделе.

"Я думаю, что сегодня парламент все, что от него зависело, еще не сделал. Есть еще ряд законопроектов, связанных с этим направлением (ответственностью за незаконную добычу янтаря, - ред.). Эти законопроекты стоят на следующей пленарной неделе. Я надеюсь, что мы уже сможем их рассматривать", - сказал глава парламента.

Напомним, комитет парламента по вопросам экологической политики и природопользования на этой неделе рассмотрит во втором чтении законопроект №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса добычи янтаря".

Так, Верховная рада Украины 12 ноября в первом чтении поддержала законопроект №2240 об урегулировании вопросов добычи янтаря. За проект закона проголосовали 342 нардепа.

Как писало РБК-Украина, ранее Кабинет министров Украины подал в Верховную раду три законопроекта о добыче янтаря. До этого правительство одобрило пакет соответствующих законопроектов.