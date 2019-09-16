Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит обновление ЦИК

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас поступают предложения по кандидатурам от разных фракций

Верховная рада рассмотрит вопрос обновления Центральной избирательной комиссии в ближайшее время - фракции уже начали предлагать свои кандидатуры в состав нового Центризбиркома. Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Он надеется, что перечень кандидатур будет сформирован в ближайшее время.

"Сейчас поступают предложения от разных фракций и партий. Я думаю, что вскоре мы увидим предлагаемый перечень лиц в состав ЦИК. Я надеюсь, что в ближайшее время Верховная рада рассмотрит этот вопрос", - заявил Разумков.

В то же время спикер не ответил, сократился ли перечень кандидатур, которые предложит фракция "Слуга народа".

Напомним, ранее первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что процесс формирования нового состава Центральной избирательной комиссии будет происходить по действующему закону. Таким образом, сокращения числа членов комиссии не будет.

Как писало РБК-Украина ранее, у фракции "Слуга народа" есть 35 претендентов на кандидатов в новый состав ЦИК, а в воскресенье анонсировалось создание short-list этих кандидатов.

Так, после роспуска Центральной избирательной комиссии депутатские фракции смогут подавать своих кандидатов уже с субботы, 14 сентября.

В пятницу, 13 сентября, роспуск ЦИК одобрил 341 парламентарий при 300 минимально необходимых. Окончательный список новых членов Центризбиркома может быть сформирован до конца октября.

Добавим, фракция "Слуга народа" планирует изменить закон о Центральной избирательной комиссии. Фракция планирует опять сократить ЦИК до 15 членов комиссии.