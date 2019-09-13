В Раде рассказали о порядке формирования нового состава ЦИК

Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ВР не исключают вхождение в новый ЦИК членов предыдущего состава комиссии

Процесс формирования нового состава Центральной избирательной комиссии будет происходить по действующему закону. Об этом сообщил в кулуарах первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп отметил, что пока что процесс избрания нового состава ЦИК не будет предусматривать сокращение числа его членов и будет происходить в соответствии с законом, который действует сегодня.

"Все будет сформировано в порядке и сроках, предусмотренных законом. В соответствии с Конституцией и законом Украины "О ЦИК". Мы не будем играть в "плюс-минус" (членов Центризбиркома, - ред.). Сколько надо - столько будет, сколько предусмотрено законом", - добавил он.

Отвечая на вопрос РБК-Украина, Стефанчук подчеркнул, что формирование комиссии по квотному принципу пока остается предметом дискуссии.

"Я думаю, что это будет предметом дискуссии (сохранение квотного принципа, - ред.), но мы сразу определились, что приоритетным для нас будет профессиональный принцип. Вопросы формирования ЦИК должны быть вопросом консенсуса в зале. Мы будем настаивать на одном: в ЦИК должны войти люди, которые профессионально отвечают тем функциям, которые возложены на ЦИК", - заявил Стефанчук.

В то же время нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура подчеркнул, что в Центризбирком должны войти представители международных организаций. Также депутат не исключил, что отдельные старые члены ЦИК могут также войти в новый состав комиссии.

"Мы должны сейчас сформировать состав из профессионалов, чтобы ЦИК не подчинялся любой политической силе. Я буду настаивать, чтобы партия рассмотрела именно кандидатов по профпризнакам. Это ученые, адвокаты, известные юристы и представители международных организаций...", - добавил Качура.

Напомним, у фракции ВР "Слуга народа" есть 35 претендентов на кандидатов в новый состав ЦИК, а в воскресенье будет создан short-list этих кандидатов.

Как писало РБК-Украина ранее, после роспуска Центральной избирательной комиссии депутатские фракции смогут подавать своих кандидатов уже с субботы, 14 сентября.

Так, в пятницу, 13 сентября, роспуск ЦИК одобрил 341 парламентарий при 300 минимально необходимых. Окончательный список новых членов Центризбиркома может быть сформирован до конца октября.

Добавим, фракция "Слуга народа" планирует изменить закон о Центральной избирательной комиссии. Фракция планирует опять сократить ЦИК до 15 членов комиссии.