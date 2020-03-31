Рада начнет рассмотрение закона о референдуме после карантина

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Сейчас проект закона фактически был уже на стадии регистрации

После карантина Рада начнет рассмотрение закона о референдуме. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Вы знаете, что мы очень хорошо поработали по разработке закона "О референдуме". Это первый закон из пакета о народовластии. Всесторонне был обсужден проект. Сейчас этот проект фактически был уже на стадии регистрации. Я думаю, что когда мы выйдем из этого пике, то мы вернемся с карантина к работе Верховной рады, мы начнем регистрировать и принимать закон о референдуме", - заявил Корниенко.

По его словам, референдум о допуске иностранцев к покупке земли могут провести до вступления в силу закона "Об обороте земли"

"Дальше, когда этот закон (О референдуме - ред.) вступит в действие, тогда мы можем начинать инициировать подобные референдумы. В частности, референдум о допуске иностранцев к покупке сельскохозяйственной земли. Надеюсь, что к следующему году, возможно, к вступлению в действие закона "Об обороте земли" мы сможем уже получить ответы на эти вопросы от народа", - добавил он.

Как писало РБК-Украина, ранее первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что в Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, но он еще требует доработки. Позже первый вице-спикер сообщил, что рабочая группа подготовила финальный вариант текста законопроекта.

Отметим первый вице-спикер изначально рассчитывал, что законопроект о народовластии будет внесен в сессионный зал в ноябре 2019 года.