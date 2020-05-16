Разумков розповів, коли Рада може розглянути закон про референдум

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Проект закону про референдум відправили до Венеційської комісії

Верховна рада України зможе розглянути законопроект про референдум через декілька тижнів. Законопроект вже направили на розгляд Венеційської комісії.

Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков в ефірі Радіо Свобода, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Разумкова, цього тижня до Венеційської комісії направили законопроект про загальнонаціональний референдум. Після розгляду у Венеційській комісії, законопроект внесуть до парламенту.

"У вівторок чи в середу був підписаний лист до Венеційської комісії, туди був направлений перший законопроект з цього пакету народовладдя, це загальнонаціональний референдум. Я сподіваюсь, що найближчим часом, за декілька тижнів, зможемо винести його до залу Верховної ради та розглянути", - заявив спікер парламенту.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук повідомляв, що у парламенті підготували законопроект про всеукраїнський референдум. Стефанчук зазначив, що законопроект ще потребує доопрацювання.

Як писало РБК-Україна, спочатку Стефанчук розраховував, що законопроект про загальнонаціональний референдум внесуть на розгляд Верховної ради в листопаді 2019 року. Стефанчук розповідав, що у парламенті розробляють близько 8 законопроектів, які стосуються народовладдя та проведення референдуму.

Автор: Анастасия Светлевская