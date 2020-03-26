Разумков рассказал, когда Рада назначит дату внеочередного заседания

Рабочие группы депутатов в Верховной раде будут пытаться подготовить законопроекты для рассмотрения на внеочередном заседании до 28 марта, однако называть точную дату заседания еще рано. Об этом заявил глава Рады Дмитрий Разумков по итогам совещания председателей фракций и правительства 26 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

Разумков отметил, что сейчас говорить точную дату и время - неправильно.

"Отложили все политические аспекты. Все фракции и политические группы понимают ответственность перед людьми и перед государством. Конструктивная работа была сегодня... Сейчас работают рабочие группы, которые разработают законопроекты, которые будут рассматриваться во время внеочередного заседания. Как только будут подготовлены все законопроекты, которые необходимо будет на нем рассмотреть - сразу мы его проведем. Сейчас говорить точную дату и время неправильно. Возможно, немного раньше, чуть позже", - сказал глава Рады.

Спикер также ответил на вопрос, успеют ли в парламенте подготовить все необходимые законопроекты до субботы, 28 марта.

"Мы сейчас работаем в режиме "нонстоп", но постараемся успеть", - добавил он.

Напомним, перед внеочередным заседанием Верховной рады планируется провести заседание согласительного совета, на котором будет окончательно утверждена повестка дня.

Как писало РБК-Украина, глава Кабмина Денис Шмыгаль на совещании с председателями фракций представил предложения по секвестру государственного бюджета, то есть ограничению или сокращению его расходной части, из-за пандемии коронавируса.