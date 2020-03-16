Разумков рассказал о повестке дня внеочередного заседания Рады

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал законопроекты, которые рассмотрят на внеочередном заседании ВР, которое будет проведено для решения вопросов пандемии коронавируса. Об этом он сказал в ходе согласительного совета ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы ВРУ, в целом на внеочередном заседании будет рассмотрено шесть вопросов.

На внеочередном заседании депутаты рассмотрят законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета" №2538.

Также нардепы рассмотрят проект закона №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета".

"У меня просьба: сегодня на заседании комитета, чтобы представители всех фракций также согласовали вопрос 2538 и 2539. А сейчас мы примем решение о включении его в повестку дня внеочередного заседания", - заявил Разумков.

По его словам, законопроекты будут рассмотрены на комитете по вопросам здравоохранения в 14:00.

Спикер ВР отметил, что также будет рассмотрен вопрос об изменении в календарном плане работы парламента.

"Мы договорились выносить на заседание только вопросы, связанные с коронавирусом. В общем шесть вопросов: график работы ВРУ. Закон, который прорабатывается в комитете Радуцкого №2538 и 2539; постановление ВРУ, и, возможно, закон Гетьманцева", - заявил Разумков.

Напомним, во вторник в 8 утра состоится внеочередное заседание парламента.

Как писало РБК-Украина, в связи с пандемией коронавируса график работы парламента изменится: до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах. Пленарных заседаний не будет.