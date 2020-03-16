Разумков розповів про порядок денний позачергового засідання Ради

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков назвав законопроекти, які розглянуть на позачерговому засіданні ВР, яке буде проведено для вирішення питань щодо пандемії коронавірусу. Про це він сказав у ході погоджувальної ради ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови ВРУ, загалом на позачерговому засіданні буде розглянуто шість питань.

На позачерговому засіданні депутати розглянуть законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету" №2538.

Також нардепи розглянуть проект закону №2539 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету".

"У мене прохання: сьогодні, на засіданні комітету, щоб представники всіх фракцій також погодили питання 2538 та 2539. А зараз ми приймемо рішення про включення його в порядок денний позачергового засідання", - заявив Разумков.

За його словами, законопроекти будуть розглянуті на комітеті з питань охорони здоров’я о 14:00.

Спікер ВР наголосив, що також буде розглянуто питання щодо зміни в календарному плані роботи парламенту.

"Ми домовились виносити на засідання лише питання, пов’язані з коронавірусом. Загалом шість питань: графік роботи ВРУ. Закон, який опрацьовується у комітеті Радуцького №2538 та 2539; постанова ВРУ, і, можливо, закон Гетьманцева", - заявив Разумков.

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