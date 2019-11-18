Разумков розповів про плани щодо законів про референдум і народне вето

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Закон про референдум будуть приймати пакетом з іншими

У Верховній раді України планується прийняти пакет законів про референдум і народне вето. Про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, щодо питання про народовладдя не йде мова про якийсь один варіант референдуму.

"Мова йде про пакет законів: загальнонаціональний загальнодержавний референдум, місцеві референдуми, закон про народне вето. Можливо, ще додадуться інші законопроекти, які, я сподіваюся, стануть законами. Якщо це буде загальнонаціональний референдум, там буде один перелік питань. Якщо це буде про місцеві референдуми, там буде інший перелік питань. Тому це досить глибока дискусія", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що референдум про продаж землі іноземцям, за оптимістичним прогнозом, відбудеться не раніше I півріччя 2020 року.

Також представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук розповів, що законопроект про народовладдя буде внесено до сесійної зали в найближчі дні. За його словами, в цілому в Раді зареєстровано близько 8 проектів, які стосуються народовладдя і референдуму.