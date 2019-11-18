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Разумков рассказал, когда должны принять закон о перезапуске ГБР

Новости » Политика     18.11.2019 - 16:47
Разумков рассказал, когда должны принять закон о перезапуске ГБР
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер Рады считает маловероятным проведение внеочередного заседания парламента для принятия закона

Законопроект о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР) планируют рассмотреть в Верховной раде в следующий пленарный вторник, 3 декабря. Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер ВР считает маловероятной возможность проведения внеочередного заседания парламента для принятия законопроекта об обновлении ГБР.

"Я думаю, что это маловероятно. Лучше его было принять в пятницу, а не брать перерыва и "Разное" (рубрика заседания "Разное"- ред.). Не делать все, чтобы затянуть процесс. Сегодня собрать внеочередную сессию будет достаточно трудно, ведь депутаты работают в округах. Следующая неделя - это работа в комитетах. Поэтому это очень трудно сделать. Но я надеюсь, что во вторник в формате пленарного заседания мы завершим рассмотрение этого законопроекта, и он наконец станет законом", - заявил Разумков.

Напомним, 15 ноября Рада поддержала правку в законопроект о перезапуске ГБР (№ 2116), которая предполагает увольнение руководства. При этом рассмотрение законопроекта было отложено.

Ранее Комитет рекомендовал Верховной раде принять закон президента Украины Владимира Зеленского о перезапуске Госбюро расследований во втором чтении и в целом. По словам главы ГБР Романа Трубы, законопроект сможет значительно усилить работу органа.

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