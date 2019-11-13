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Раде рекомендовали принять закон Зеленского о перезапуске ГБР

Новости » Политика     13.11.2019 - 20:46
Раде рекомендовали принять закон Зеленского о перезапуске ГБР
Фото: Верховная Рада (РБК-Украина)

По словам главы ГБР Романа Трубы, законопроект сможет значительно усилить работу органа

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять закон президента Украины Владимира Зеленского о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР) во втором чтении и в целом. Об этом заявил Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что Комитет рассмотрел поправки, которые будут учтены в конечном варианте проекта.

"Рекомендовать ВРУ принять 2116 принять во втором чтении и в целом с учетом предложений и правок. 20 - "За". Решение принято", - заявил Монастырский

По словам главы ГБР Романа Трубы, законопроект сможет значительно усилить работу органа.

"Увеличивается количество территориальных управлений. Ведь на сегодня их только 7, в некоторые входит по 4-5 областей. Увеличивается количество сотрудников ГБР. Сейчас в территориальных управлениях в нас есть 118 работников. Это слишком малое количество для того, чтобы эффективно расследовать уголовные производства. ", - заявил Труба.

Раде рекомендовали принять закон Зеленского о перезапуске ГБР

Напомним, Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2116 президента Владимира Зеленского об изменениях в закон "О Государственном бюро расследований" (ГБР). Законопроект Зеленского предлагает определить правовой статус Государственного бюро расследований - ГБР становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции.

Как сообщало РБК-Украина, ранее Комитет рекомендовал Верховной раде включить в повестку дня второй сессии законопроект изменений к закону "О Государственном бюро расследований" (ГБР).

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