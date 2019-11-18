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Разумков розповів, коли повинні прийняти закон про перезапуск ДБР

Новини » Політика     18.11.2019 - 16:47
Разумков розповів, коли повинні прийняти закон про перезапуск ДБР
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер Ради вважає малоймовірним проведення позачергового засідання парламенту для прийняття закону

Законопроект про перезапуску Державного бюро розслідувань (ДБР) планують розглянути у Верховній раді в наступний пленарний вівторок, 3 грудня. Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер ВР вважає малоймовірною можливість проведення позачергового засідання парламенту для ухвалення законопроекту про оновлення ДБР.

"Я думаю, що це малоймовірно. Краще його було прийняти в п'ятницю, а не брати перерви і "Різне" (рубрика засідання "Різне"- ред.). Не робити все, щоб затягнути процес. Сьогодні зібрати позачергову сесію буде досить важко, адже депутати працюють в округах. Наступний тиждень - робота в комітетах. Тому це дуже важко зробити. Але я сподіваюся, що у вівторок у форматі пленарного засідання ми завершимо розгляд цього законопроекту, і він нарешті стане законом", - заявив Разумков.

Нагадаємо, 15 листопада Рада підтримала поправку в законопроект про перезапуск ДБР (№ 2116), яка припускає звільнення керівництва. При цьому розгляд законопроекту було відкладено.

Раніше Комітет рекомендував Верховній раді прийняти закон президента України Володимира Зеленського про перезапуск Держбюро розслідувань у другому читанні і в цілому. За словами глави ДБР Романа Труби, законопроект зможе значно підсилити роботу органу.

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