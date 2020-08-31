Разумков раскритиковал предложение Фокина по амнистии боевиков ОРДЛО

Спикер парламента Дмитрий Разумков раскритиковал предложение заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина. Оно предусматривает полную амнистию боевиков ОРДЛО.

Об этом глава ВР сказал в ходе брифинга.

"По состоянию на сегодня таких законопроектов нет (о полной амнистии, - ред.). Полная амнистия... Есть военные преступления, которые ни в одной стране мира не подлежат амнистии. Это - реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, Украина здесь вряд ли может идти своим отдельным путем", - прокомментировал спикер Рады.

Напомним, ранее Фокин заявил, что выполнение минских соглашений с предоставлением особого статуса для Донбасса является единственным путем к достижению мира в регионе.

Как писало РБК-Украина, министр внутренних дел Арсен Аваков расценил заявление Фокина, как провокационное.

Кроме того, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что участника украинской делегации в ТКГ могут пригласить на встречу с парламентариями в ВР.