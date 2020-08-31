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Фокина после скандальных заявлений могут пригласить в Раду, - Корниенко

Киев, Понедельник 31 августа 2020 12:28
Фокина после скандальных заявлений могут пригласить в Раду, - Корниенко
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После резонансных заявлений Витольда Фокина - участника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе - могут пригласить на встречу с парламентариями в Верховную раду. Это может быть реакцией на его заявления о необходимости всеобщей амнистии и предоставления особого статуса.

Об этом на брифинге возле Верховной рады заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

В частности, он прокомментировал требования оппозиции отозвать Фокина и главу делегации Леонида Кравчука.

"Нет-нет, я про Кравчука не слышал… только о Фокине. Ну, мы с Фокиным еще не общались… может планируем (пообщаться, - ред.)", - отметил Корниенко.

Он добавил, что в Раде решили создать рабочую группу, чтобы поработать над обсуждением обращения Кравчука, которым он просит пересмотреть постановление о местных выборах.

"Мы можем установить, соответствует ли постановление об объявлении выборов закону об особом порядке (на Донбассе, - ред.). Можно над этим поработать... и принять коллективное решение", - добавил Корниенко.

Напомним, ранее Фокин заявил, что выполнение минских соглашений с предоставлением особого статуса для Донбасса является единственным путем к достижению мира в регионе.

Кроме того, он заявил, что для достижения мира необходимо объявить всеобщую амнистию. Министр внутренних дел Арсен Аваков уже расценил это заявление, как провокационное.

Отметим, Фокин вошел в украинскую делегацию в ТКГ как ответственный за диалог с оккупированным Донбассом.

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