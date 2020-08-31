Разумков розкритикував пропозицію Фокіна по амністії бойовиків ОРДЛО

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер парламенту Дмитро Разумков розкритикував пропозицію заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна. Вона передбачає повну амністію бойовиків ОРДЛО.

Про це глава ВР сказав у ході брифінгу.

"Станом на сьогодні таких законопроектів немає (про повну амністію, - ред.). Повна амністія… Є військові злочини, які в жодній державі світу не підлягають амністії. Це - реалії, з якими стикався світ вже багато років, і я думаю, що Україна тут навряд чи може йти своїм окремим шляхом", - прокоментував спікер Ради.

Нагадаємо, раніше Фокін заявив, що виконання мінських угод з наданням особливого статусу для Донбасу є єдиним шляхом до досягнення миру в регіоні.

Як писало РБК-Україна, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розцінив заяву Фокіна, як провокаційну.

Крім того, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що учасника української делегації у ТКГ можуть запросити на зустріч з парламентарями до ВР.