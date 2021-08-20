Разумков про ймовірність своєї відставки: якщо буде бажання народних депутатів
Фото: глава Верховної ради Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Голова Верховної ради Дмитро Разумков відреагував на чутки про свою відставку. Він зазначив, що залишати посаду поки не збирається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Разумкова під час брифінгу.
За словами глави ВР, з ним не обговорювалася ймовірність відставки.
"Я у відставку точно не збираюся. До мене ніхто за підписними листами не звертався", - зазначив Разумков.
Водночас, він нагадав, що згідно з процедурою, його можуть дійсно відправити у відставку, якщо народні депутати виявлять таке бажання.
"Закон один для всіх. Навіть для мене... Якщо буде бажання у народних депутатів, це право Верховної ради - змінити голову", - наголошує глава парламенту.
Раніше Разумков заявляв, що не бачить підстав для розпуску Ради.