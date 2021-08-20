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Разумков про ймовірність своєї відставки: якщо буде бажання народних депутатів

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П'ятниця 20 серпня 2021 12:51
Разумков про ймовірність своєї відставки: якщо буде бажання народних депутатів Фото: глава Верховної ради Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Голова Верховної ради Дмитро Разумков відреагував на чутки про свою відставку. Він зазначив, що залишати посаду поки не збирається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Разумкова під час брифінгу.

За словами глави ВР, з ним не обговорювалася ймовірність відставки.

"Я у відставку точно не збираюся. До мене ніхто за підписними листами не звертався", - зазначив Разумков.

Водночас, він нагадав, що згідно з процедурою, його можуть дійсно відправити у відставку, якщо народні депутати виявлять таке бажання.

"Закон один для всіх. Навіть для мене... Якщо буде бажання у народних депутатів, це право Верховної ради - змінити голову", - наголошує глава парламенту.

Раніше Разумков заявляв, що не бачить підстав для розпуску Ради.

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Дмитро Разумков Верховна рада
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