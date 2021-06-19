Разумков не видит оснований для роспуска Рады
Спикер парламента Дмитрий Разумков не видит оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной рады. По его словам, такого же мнения придерживается и президент Владимир Зеленский.
Об этом Разумков сказал в интервью "Радіо свобода".
"Согласно действующей Конституции, действующего законодательства оснований для досрочного прекращения Верховной рады нет", - сказал глава парламента.
Разумков напомнил, что аналогичное мнение недавно высказывал президент, который заявил, что "оснований и аспектов, которые бы сегодня могли отвести под досрочное прекращение полномочий Верховной рады, нет".
По его словам, других заявлений по данному вопросу со стороны Зеленского он не слышал. "А дополнительных разговоров по этому поводу с Владимиром Александровичем у меня не было", - добавил он.
Напомним, 15 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в роспуске Верховной рады и досрочных выборах. По его мнению, стране нужна стабильность.
Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале февраля 2021 года идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживали 63% украинцев не поддерживали - 30%. Отставку правительства и назначение нового Кабмина поддерживали 62%, против - 29%.