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Разумков о принятии бюджета: это будет не простой процесс

Киев, Четверг 17 сентября 2020 20:19
Разумков о принятии бюджета: это будет не простой процесс
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что принятие госбюджета на 2021 год будет не простым. Он назвал причину.

Об этом Дмитрий Разумков рассказал в интервью одному из украинских телеканалов.

"Если бы первичный документ (проект бюджета, - ред.) был обсужден с депутатами, это было бы проще. Это (рассмотрение бюджета, - ред.) будет не простой процесс", - сказал Разумков.

Спикер отметил, что дальнейшая обработка документа облегчилась, если бы правительство обсуждало направления и приоритеты бюджета на следующий год.

"По состоянию на сегодня имеем - 1 триллион 350 миллиардов расходов, 1 триллион 71 миллиард гривен поступлений. Будем смотреть, какими предложениями его сбалансируют народные депутаты", - добавил Разумков.

Напомним, Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2021 год дефицит на уровне 6% от ВВП для реагирования на кризис.

Кроме того, согласно проекту государственного бюджета на 2021 год, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) вырастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн.

Отметим, в проекте государственного бюджета на 2021 год предусмотрены расходы на доплаты пенсионерам старше 75 лет. На эти цели планируется потратить 2,4 млрд грн.

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