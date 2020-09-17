Разумков про схвалення бюджету: це буде не простий процес

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що прийняття держбюджету 2021 року буде не простим. Він назвав причину.

Про це Дмитро Разумков розповів в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

"Якби первинний документ (проект бюджету, - ред.) був обговорений з депутатами, це було б простіше. Це (розгляд бюджету, - ред.) буде не простий процес", - сказав Разумков.

Спікер відмітив, що подальше опрацювання документу полегшилося, якби уряд обговорював напрямки та пріоритети бюджету на наступний рік.

"Станом на сьогодні маємо - 1 трильйон 350 мільярдів видатків, 1 трильйон 71 мільярд гривень надходжень. Будемо дивитися, якими пропозиціями його збалансують народні депутати", - додав Разумков.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заклав до проекту державного бюджету на 2021 рік дефіцит на рівні 6% від ВВП для реагування на кризу.

Крім того, згідно з проектом державного бюджету на 2021 рік, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн.

Відзначимо, у проекті державного бюджету на 2021 рік передбачені витрати на доплати пенсіонерам старше 75 років. На ці цілі планується витратити 2,4 млрд грн.