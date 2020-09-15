В проекте госбюджета-2021 сокращены расходы на Министерство обороны

Фото: окопы на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабмин урезал расходы на Минобороны на 123 млн грн

Расходы из общего фонда государственного бюджета на Министерство обороны в 2021 году составят 116 094 525,6 млн грн. Это на 0,1% меньше, чем в текущем году (116 217 265,9 млн грн).

Об этом говорится в проекте госбюджета (законопроект №4000), обнародованном на сайте Верховной рады.

Напомним, в проекте госбюджета 2021 года расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году запланированы на уровне 1 266 795,2 млн грн. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 млн грн).

Кроме того, проектом госбюджета-2021 предусмотрено, что расходы общего фонда государственного бюджета на Аппарат Верховной рады в 2021 году составят 2 282 685,8 млн грн. Это на 12,0% больше, чем в текущем году (2 038 424,8 млн грн). Расходы на Секретариат Кабинета министров составят 1 092 341,3 млн грн. Это на 13,9% больше, чем в текущем году (959 075,0 млн грн).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год. Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).