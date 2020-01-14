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Разумков поручил рассмотреть заключение КСУ по закону о лишении мандата за прогулы

Новости » Политика     14.01.2020 - 18:39
Разумков поручил рассмотреть заключение КСУ по закону о лишении мандата за прогулы
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

В Раду поступило заключение КСУ о соответствующем законопроекте авторства Зеленского №1027

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам правовой политики рассмотреть вывод Конституционного суда Украины (КСУ) по закону о лишении нардепов мандата за прогулы и "кнопкодавство". Об этом он сказал в ходе вечернего пленарного заседания парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Разумкова, в Раду поступило заключение КСУ о соответствующем законопроекте авторства президента Владимира Зеленского №1027.

"Прошу комитет по вопросам правовой политики рассмотреть заключение КСУ на своем заседании", - отметил глава ВР.

Отметим, законопроект №1027 предлагал лишать мандата тех народных депутатов, которые выходят из гражданства и уезжают на ПМЖ за границу; занимались "кнопкодавством"; отсутствовали без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады.

Напомним, КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы и "кнопкодавство". 24 декабря Большая палата КСУ рассмотрела этот законопроект и представила отрицательное заключение, а именно постановила, что нормы законопроекта не соответствуют ч.1 ст. 157 Конституции.

Как сообщало РБК-Украина, ВР избрала нового главу комитета по вопросам правовой политики. Им стал Андрей Костин.

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