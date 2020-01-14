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Разумков доручив розглянути висновок КСУ по закону про позбавлення мандата за прогули

Новини » Політика     14.01.2020 - 18:39
Разумков доручив розглянути висновок КСУ по закону про позбавлення мандата за прогули
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

До Ради надійшов висновок КСУ щодо відповідного законопроекту авторства Зеленського №1027

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков доручив комітету з питань правової політики розглянути висновок Конституційного суду України (КСУ) щодо закону про позбавлення нардепів мандату за прогули та "кнопкодавство". Про це він сказав у ході вечірнього пленарного засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Разумкова, до Ради надійшов висновок КСУ щодо відповідного законопроекту авторства президента Володимира Зеленського №1027.

"Прошу комітет з питань правової політики розглянути висновок КСУ на своєму засіданні", - зазначив глава ВР.

Зазначимо, законопроект №1027 пропонував позбавляти мандата тих народних депутатів, які виходять з громадянства та виїжджають на ПМП за кордон; займалися "кнопкодавством"; були відсутні без поважних причин на третині пленарних засідань Ради.

Нагадаємо, КСУ визнав неконституційним законопроект Зеленського про позбавлення нардепів мандата за прогули і "кнопкодавство". 24 грудня Велика палата КСУ розглянула цей законопроект і представила негативний висновок, а саме установила, що норми законопроекту не відповідають ч.1 ст. 157 Конституції.

Як повідомляло РБК-Україна, ВР обрала нового главу комітету з питань правової політики. Ним став Андрій Костін.

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