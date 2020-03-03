Разумков поручил комитетам по нацбезопасности и госвласти провести заседания в среду

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер ВР просит провести заседание этих комитетов в 9 утра

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства провести заседания утром в среду, 4 марта. Об этом он сказал перед закрытием вечернего пленарного заседания ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава парламента попросил провести заседание комитетов в 9 утра.

"Я прошу в связи с тем, что завтра будут рассматриваться некоторые вопросы, связанные с внеочередным заседанием ВРУ, в 9 утра собраться комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Прошу провести заседание комитетов в 9 утра ", - сказал он.

Напомним, ранее Разумков анонсировал, что из-за проведения внеочередного заседания Верховной рады в среду, 4 марта, планируют отменить заседания профильных комитетов.

Как писало РБК-Украина, по мнению главы парламента, нардепы смогут рассмотреть вопросы внеочередного заседания Верховной рады за четыре часа.

Так, во время внеочередного заседания Верховной рады 4 марта заслушают отчеты силовых и антикоррупционных органов. Спикер парламента отметил, что сейчас Рада рассматривает законопроект о земле и до окончания рассмотрения документа не имеет права заниматься другими вопросами.

Подчеркнем, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта. В повестке дня - вопрос Кабмина и отчет правоохранителей.