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Разумков доручив комітетам з нацбезпеки та держвлади провести засідання у середу

Новини » Політика     03.03.2020 - 18:17
Разумков доручив комітетам з нацбезпеки та держвлади провести засідання у середу
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК- Україна)

Спікер ВР просить провести засідання цих комітетів о 9 ранку

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков доручив комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування провести засідання зранку у середу, 4 березня. Про це він сказав перед закриттям вечірнього пленарного засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава парламенту попросив провести засідання комітетів о 9 ранку.

"Я прошу у зв’язку з тим, що завтра будуть розглядатися деякі питання, пов’язані з позачерговим засіданням ВРУ, о 9 ранку зібратися комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки і комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Прошу провести засідання комітетів о 9 ранку", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Разумков анонсував, що через проведення позачергового засідання Верховної ради в середу, 4 березня, планують скасувати засідання профільних комітетів.

Як писало РБК-Україна, на думку глави парламенту, нардепи зможуть розглянути питання позачергового засідання Верховної ради за чотири години.

Так, під час позачергового засідання Верховної ради 4 березня заслухають звіти силових і антикорупційних органів. Спікер парламенту зазначив, що зараз Рада розглядає законопроект про землю і до закінчення розгляду документа не має права займатися іншими питаннями.

Підкреслимо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня. На порядку денному - питання Кабміну і звіт правоохоронців.

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Новини України Верховна Радавнеочередное заседаниеДмитро Разумков
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