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Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання ВР: що розглянуть нардепи

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 17:10
Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання ВР: що розглянуть нардепи
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У порядку денному 20 питань

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту у вівторок, 21 липня. У порядку денному засідання 20 запитань.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

"У зв’язку з пропозицією народних депутатів України... скликати позачергову сесію Верховної ради України дев’ятого скликання на 12 годину 21 липня 2020 року", - вказано у повідомленні.

Підкреслимо, у порядку денному вказані й питання, які нардепи встигли ухвалити сьогодні: постанова про утворення нових районів, закон про оборонні закупівлі та закон про Службу зовнішньої розвідки.

Зокрема, парламентарії розглянуть проекти постанов які блокують підписання трьох законів: про легалізацію грального бізнесу, про детінізацію ринку металобрухту і про створення електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців.

Крім того, на порядку денному наступні проекти законів:

  • №3658 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії;
  • №3807 про внесення змін до ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік" щодо належного фінансового забезпечення відновлення інституту фахівців із соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах;
  • №3739 про внесення змін до ЗУ "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості;
  • №2207-1-д про управління відходами;
  • № 3355-1 про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства;
  • №2258 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом;
  • №2259 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства);
  • №2456 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження у суді першої інстанції колегією суддів;
  • №3760 про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями;
  • №2275 про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування;
  • №0856 про сільськогосподарську кооперацію;
  • №3718 про основні засади молодіжної політики;
  • №3060 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіно- виробництва.

Нагадаємо, раніше замголови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що на позачерговому засіданні можуть розглянути законопроект про "зелений" тариф.

Як писало РБК-Україна, у цю п'ятницю відбулося останнє пленарне засідання третьої сесії ВР: спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив про закриття третьої сесії Ради.

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