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Во вторник состоится внеочередное заседание Рады

Пятница 17 июля 2020 14:19
Во вторник состоится внеочередное заседание Рады
Фото: заседание Верховной рады (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Заседание Рады начнется в 12:00

Внеочередное заседание Верховной рады состоится во вторник, 21 июля. Заседание запланировано на 12:00.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат ВР от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

По его словам, заседание Рады продлиться примерно до 19:00.

Эту же информацию подтвердил глава Верховной рады Дмитрий Разумков перед закрытием сессии.

"Есть желание работать? Хорошо. Ваше желание исполнено. Жду всех во вторник в 12:00. Прошу не опаздывать", - заявил он.

В повестку дня Верховной рады включили рассмотрение законопроектов о "зеленом" тарифе, об оборонных закупках, об управлении отходами, о разведке и другие.

Фото: повестка дня Рады (t.me/kachuratut)

Напомним, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что на внеочередном заседании могут рассмотреть законопроект о "зеленом" тарифе.

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