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Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР 

Новини » Політика     05.05.2020 - 16:53
Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР 
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання відбудеться о 14:00 четверга

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на четвер, 7 травня. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Засідання було скликане на вимогу понад 150 парламентарів.

"У зв’язку з вимогою 156 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної ради України: скликати позачергове пленарне засідання... на 14 годину 7 травня 2020 року", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що в четвер, 7 травня, відбудеться позачергове засідання Верховної ради на вимогу 157 парламентаріїв. Він зазначив, що в ході засідання нардепи розглянуть законопроекти про соціальний захист медиків. Депутат підкреслив, що вперше позачергове засідання відбудеться на вимогу опозиції - зі 157 підписів тільки чотири підписи від фракції "Слуга народу".

Як писало РБК-Україна раніше, вчора Разумков заявив, що позачергове засідання швидше за все відбудеться наступного вівторка.

Так, раніше депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Рада збереться на наступне засідання через тиждень, 12 травня.

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Новини України Верховна РадаДмитро Разумков
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