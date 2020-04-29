Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 30 квітня

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Початок засідання заплановано на 13:30

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков сьогодні підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у четвер, 30 квітня. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Підкреслимо також, за ініціативи Разумкова о 12:00 завтра відбудеться засідання погоджувальної ради парламенту.

"Скликати позачергове планерне засідання Верховної ради на 13:30", - вказано у повідомленні.

Засідання скликане на вимогу 159 нардепів.

Нагадаємо, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура опублікував попередній порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної ради.

Як писало РБК-Україна, в четвер, 30 квітня, у ході позачергового засідання Верховна рада розгляне близько 20 законопроектів. Також анонсувалося, що засідання ВР має розпочатися о 13:00.

До слова, вчора в "Слузі народу" заявляли, що в Раді ще тривають консультації з приводу призначення Михайла Саакашвілі до складу Кабінету міністрів.