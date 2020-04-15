Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Початок засідання запланований на 13:00

Голова Верховної ради України підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у четвер, 16 квітня. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату парламенту.

Так, засідання скликане у зв’язку з вимогою президента України Володимира Зеленського.

"У зв’язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту... скликати позачергове пленарне засідання ВРУ на 13 годину 16 квітня 2020 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше джерело у фракції "Слуга народу" заявило, що парламент на позачерговому засіданні в четвер, 16 квітня, розгляне лише п'ять питань. За його словами, на засіданні планується у цілому прийняти три закони.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань антикорупційної політики планує скликати термінові засідання для перевірки на корупційні ризики законів, які виносяться на розгляд нардепів на позачергових засіданнях Верховної ради.

Так, у вівторок парламентарій від СН Олександр Качура написав, що позачергове засідання Верховної ради відбудеться у четвер, 16 квітня. Його початок заплановано на 13:00. За словами нардепа, в ході засідання депутати мають розглянути зміни до Регламенту.