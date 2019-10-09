Разумков підтримав зниження прохідного бар'єру в Раду

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер вважає, що прохідний бар'єр має бути 2-3%

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив про необхідність змін в Виборчий кодекс, підтримавши ідею зниження прохідного бар'єру в парламент для партій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Разумкова, необхідно знизити прохідний бар'єр до 2-3%, що дозволить новим політичним партіям потрапити у Верховну раду.

"Я вважаю, що прохідний бар'єр має бути менше, ніж 5%. Це моя особиста позиція. Кожна з фракцій парламенту буде мати свою позицію. Яким буде цей показник, мені складно говорити, оскільки я не беру участь безпосередньо в роботі групи з підготовки Виборчого кодексу до розгляду - ред.)", - заявив він.

Раніше Разумков повідомив, що у парламенті планують розробити новий варіант Виборчого кодексу. За його словами, новий кодекс збереже пропорційну виборчу систему з відкритими списками.

Також РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада України продовжила термін доопрацювання ветованого президентом Володимиром Зеленським Виборчого кодексу. Зеленський у пропозиціях до закону вказував, що Виборчий кодекс, який надійшов на підпис президенту, містить положення, які не відповідають Конституції України, а також не враховують останні зміни у виборче законодавство.