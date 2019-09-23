Разумков передав на підпис Зеленському закон про реформування ГПУ

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Автором закону є президент

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №1032 авторства президента про реформування Генеральної прокуратури України. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект закону вже раніше схвалив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Нагадаємо, глава комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної ради Денис Монастирський заявляв, що в законі авторства президента Володимира Зеленського про реформу Генеральної прокуратури України закладено зростання зарплат прокурорів. Нардеп зазначив, що в законі заробіток прокурора передбачений у розмірі від 15 прожиткових мінімумів.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент прийняв у другому читанні законопроект №1032 авторства президента Володимира Зеленського про реформування Генеральної прокуратури України. За документ проголосували 259 парламентаріїв. У першому читанні проект нардепи підтримали ще 10 вересня.

Зокрема, 29 серпня Зеленський вніс до Ради закон, яким запропонував провести реформування Генеральної прокуратури.

Комітет Ради з питань антикорупційної політики не побачив ризиків корупції у законопроекті №1032 Зеленського про реформування ГПУ.