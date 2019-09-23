ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Разумков передав на підпис Зеленському закон про реформування ГПУ

Новини » Політика    23.09.2019 - 17:18
Разумков передав на підпис Зеленському закон про реформування ГПУ
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Автором закону є президент

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №1032 авторства президента про реформування Генеральної прокуратури України. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Разумков передав на підпис Зеленському закон про реформування ГПУ

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект закону вже раніше схвалив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Нагадаємо, глава комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної ради Денис Монастирський заявляв, що в законі авторства президента Володимира Зеленського про реформу Генеральної прокуратури України закладено зростання зарплат прокурорів. Нардеп зазначив, що в законі заробіток прокурора передбачений у розмірі від 15 прожиткових мінімумів.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент прийняв у другому читанні законопроект №1032 авторства президента Володимира Зеленського про реформування Генеральної прокуратури України. За документ проголосували 259 парламентаріїв. У першому читанні проект нардепи підтримали ще 10 вересня.

Зокрема, 29 серпня Зеленський вніс до Ради закон, яким запропонував провести реформування Генеральної прокуратури.

Комітет Ради з питань антикорупційної політики не побачив ризиків корупції у законопроекті №1032 Зеленського про реформування ГПУ.

Зеленський підписав ратифікацію протоколу з Туреччиною по оподаткуванню Зеленський підписав зміну до закону про приватизацію держмайна
Новини України Володимир ЗеленськийГПУДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся