Разумков озвучил условия принятия закона об изменениях в регламент Верховной рады

Если законопроект о "О внесение изменений в Регламент Верховной рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры» № 1043 будет принято, в Раде зарегистрируют другой законопроект изменений к нему. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

"После того, как этот законопроект вступит в силу, если будет принят, будет зарегистрирован другой законопроект, который будет вносить изменения в него относительно его временной работы. После этого - улучшение условия, которые бы позволили парламенту, с одной стороны сохранить демократию, защитить интересы всех народных депутатов. Так же и защитить парламентаризм, чтобы он действительно существовал, а не был механизмом злоупотребления", - заявил Разумков.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута во время совещания главы ВР с представителями фракций.

"К сожалению, парламент столкнулся с исключительной ситуацией. У нас никогда не было 16 тысяч правок. Это ситуация, которая может заблокировать работу ВР до осени. Парламент исходит из тех механизмов, которые у него есть. Механизмом был законопроект № 1043, автор Фролов. Однако, сегодня мы понимаем, что не все, что отражены в законопроекте, соответствует тем потребностям, которые есть сегодня. Однако у нас есть ограничение регламентные. Мы не можем сегодня его доработать или изменить. Поэтому то, с чем ко мне обратились представители фракций и групп, это то, чтобы я обратился к депутатам со следующей информацией", - отметил Разумков.

Напомним, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что изменения в регламент позволят принять закон о банках.

Кроме того, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщал, что на внеочередном заседании Рада сможет принять изменения в регламент. По его словам, изменения в регламент помогут Совету бороться с "поправочным спамом".