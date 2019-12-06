Разумков оценил вероятность роспуска Рады

Спикер парламент Дмитрий Разумков на сегодняшний день не видит перспектив для досрочного прекращения полномочий Верховной рады девятого созыва. Об этом он сказал в интервью изданию НВ.

В то же время он допускает, что парламент будет работать меньше положенного срока в пять лет.

"Будет это пять лет? Хорошо. Будет это меньше? Теоретически возможно. Только надо понимать, на основании чего будет раньше закончена каденция этой Рады. По состоянию на сегодня перспектив для досрочного прекращения полномочий девятого созыва я не вижу. Верховная рада работает эффективно, правительство есть, все есть", - сказал он.

При этом он заявил, что о досрочном роспуске не надо думать в настоящий момент.

"Не нужно верить или не верить. Нужно работать так, как будто - в хорошем смысле - это последний день твоей работы", - сказал он.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце ноября 2019 года большинство украинцев уже негативно оценивали деятельность новой Верховной рады. По данным опроса, оценка работы парламента по сравнению с началом ноября ухудшилась: на 9 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (45% и 36%) и на 12 процентных пунктов стало больше не одобряет работу Рады (с 40% до 52%).

К спикеру парламента Дмитрию Разумкову в конце ноября положительно относятся 24% опрошенных, отрицательно - 16%. Доля тех, кто относится к Разумкову негативно, значимо выросла в конце ноября по сравнению с началом ноября: 16% и 9%.

Отметим, по данным опроса КМИС, большинство украинцев считают, что новая власть (президент Владимир Зеленский, Кабинет министров, Верховная рада, правоохранительные органы) не справляются с главными задачами.