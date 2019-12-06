Разумков оцінив ймовірність розпуску Ради

Спікер парламенту Дмитро Разумков на сьогоднішній день не бачить перспектив для дострокового припинення повноважень Верховної ради дев'ятого скликання. Про це він сказав в інтерв'ю виданню НВ.

У той же час він допускає, що парламент буде працювати менше визначеного строку в п'ять років.

"Чи буде це п'ять років? Добре. Буде це менше? Теоретично можливо. Тільки треба розуміти, на підставі чого буде закінчена каденція цієї Ради. Станом на сьогодні перспектив для дострокового припинення повноважень дев'ятого скликання я не бачу. Верховна рада працює ефективно, уряд є, все є", - сказав він.

При цьому він заявив, що про достроковий розпуск не треба думати зараз.

"Не треба вірити або не вірити. Потрібно працювати так, як ніби - у хорошому сенсі - це останній день твоєї роботи", - сказав він.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, в кінці листопада 2019 року більшість українців вже негативно оцінювали діяльність нової Верховної ради. За даними опитування, оцінка роботи парламенту порівняно з початком листопада погіршилася: на 9 процентних пунктів менше стало тих, хто схвалює його роботу (45% і 36%) і на 12 процентних пунктів стало більше не схвалює роботу Ради (з 40% до 52%).

До спікера парламенту Дмитра Разумкова в кінці листопада позитивно ставляться 24% опитаних, негативно - 16%. Частка тих, хто відноситься до Разумкова негативно, значимо зросла наприкінці листопада порівняно з початком листопада: 16% і 9%.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, більшість українців вважають, що нова влада (президент Володимир Зеленський, Кабінет міністрів, Верховна рада, правоохоронні органи) не справляються з головними завданнями.