Разумков открыл внеочередное заседание Рады в четверг

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в четверг, 5 марта, открыл внеочередное заседание парламента, в ходе которого будет рассмотрено постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в зале зарегистрировались 311 нардепов.

"Предложение о выражении недоверия генеральному прокурору внесена от 158-ми народных депутатов Украины. Ставлю на голосование предложение о включении в повестку дня ... вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке", - заявил Разумков.

Напомним, ранее спикер парламента заявил, что внеочередное заседание парламента продлится где-то от 1,5 до 2 часов. По его словам, процедура рассмотрения вопроса о выражении недоверия генпрокурору достаточно длительная.

Напомним, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что сегодня парламентарии не будут назначать нового генерального прокурора.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент в четверг рассмотрит выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Внеочередное заседание запланировано на 18:30.

Добавим также, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украина недовольна отсутствием подозрений от Офиса генерального прокурора.

Стоит также добавить, что уже стали известны основные претенденты на должность генпрокурора. Одним из кандидатов на должность рассматривается действующая и.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедикова, о чем РБК-Украина сообщил источник в руководстве фракции "Слуга народа".

По словам собеседника агентства, первым вариантом является народный депутат Сергей Ионушас.