Разумков открыл новую сессию Рады

Народные депутаты вернулись к работе после летних каникул. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков открыл четвертую сессию парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина.
После объявления об открытии в сессионном зале зазвучал гимн Украины.
В зале зарегистрировались 299 парламентариев.
Так, сегодня, 1 сентября, стартует четвертая сессия Верховной рады. Народные депутаты рассмотрят в первом чтении внесение изменений в закон о госбюджете Украины на 2020 год.
Также депутаты Рады рассмотрят повестку дня четвертой сессии Рады девятого созыва, законопроект по защите прав лиц из числа детей-сирот, изменения в закон "Об исполнительном производстве", "О рынке электрической энергии".
Парламентарии в первом чтении рассмотрят закон о туризме, изменения в Налоговый кодекс.
Напомним, Верховная рада во время новой сессии осенью 2020 года не планирует возвращаться к специфическому режиму работы, который был введен из-за коронавирусной инфекции.
РБК-Украина в своем материале "Старт сезона: какие законы Рада рассмотрит на новой сессии" подробнее разбиралось, чем займутся депутаты в ближайшие месяцы.