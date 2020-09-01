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Разумков відкрив нову сесію Ради

Автор: Юлія Струк

Народні депутати повернулися до роботи після літніх канікул. Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков відкрив четверту сесію парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Після оголошення про відкриття у сесійній залі зазвучав гімн України.

У залі зареєструвалися 299 парламентаріїв.

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Так, сьогодні, 1 вересня, стартує четверта сесія Верховної ради. Народні депутати розглянуть у першому читанні внесення змін до закону про держбюджет України на 2020 рік.

Також депутати Ради розглянуть порядок денний четвертої сесії Ради дев'ятого скликання, законопроект щодо захисту прав осіб з-поміж дітей-сиріт, зміни в закон "Про виконавче провадження", "Про ринок електричної енергії".

Парламентарії у першому читанні розглянуть закон про туризм, зміни до Податкового кодексу.

Нагадаємо, Верховна рада під час нової сесії восени 2020 року не планує повертатися до специфічного режиму роботи, який був введений через коронавірусну інфекцію.

РБК-Україна у своєму матеріалі "Старт сезону: які закони Рада розгляне на новій сесії" докладніше розбиралася, чим займуться депутати в найближчі місяці.

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